Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, domenica 8 ottobre ha partecipato alle celebrazioni per il Columbus day a New York, organizzate dalla Columbus Citizens Foundation. Il ministro, insieme al Console Generale d’Italia, Fabrizio Di Michele, e a una rappresentanza di Forze dell’ordine e Vigili del fuoco italiani e statunitensi, ha deposto una corona di fiori dinanzi al monumento di Cristoforo Colombo.

Lunedì 9 ottobre il ministro ha assistito alla messa solenne del Columbus Day, officiata dall’Arcivescovo Robert Brennan nella cattedrale di San Patrizio. Dopo la celebrazione, ha seguito il corteo della parata pubblica che ha sfilato lungo la Quinta strada guidata dal Grand Marshall Beth Paretta.

”Sono qui per testimoniare la mia vicinanza e quella del Governo italiano alla comunità italo-americana nel giorno in cui celebra Cristoforo Colombo e ricorda con orgoglio il contributo straordinario che assicura allo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati Uniti”, ha detto il ministro, che ha poi aggiunto: ”Desidero anche esprimere il mio sostegno agli italo-americani nella difesa della memoria di Cristoforo Colombo. Il grande esploratore genovese è stato un genio che ha cambiato la storia dell’umanità. Coloro che ne vogliono cancellare o profanare il ricordo in nome della ‘cancel culture’ non solo offendono loro, ma negano la stessa storia e il valore dell’identità della nostra cultura”.

“Cristoforo Colombo è stato un personaggio che ha contribuito allo sviluppo dell’umanità, un visionario del suo tempo, e nel suo nome si rinsaldano i legami culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti. Legami che hanno come basi la comunità italoamericana, una delle comunità più attive nel coltivare le radici del passato e le radici della loro appartenenza”.

A margine della Messa celebrata nella Cattedrale di Saint Patrick in occasione del Columbus Day di New York, l’esponente del governo italiano ha aggiunto: “Stiamo provando a costruire un nuovo immaginario positivo dell’Italia nel mondo. Questo lo sta facendo in maniera magnifica il nostro premier Giorgia Meloni, che si sta affermando in maniera molto piena sulla scena internazionale”.