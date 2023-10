Il festival itinerante del cioccolato artigianale, firmato dall’Associazione Italia Eventi, è un’occasione unica per gli appassionati del mondo dei dolci e del cibo degli dèi per vivere una lunga esperienza organolettica, scoprendo produzioni di diverse regioni italiane. Aperto ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, è ad ingresso gratuito.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Le Capitali del mondo, patrocinata dal Municipio I Centro di Roma, dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dall’Associazione The Chocolate Way.

“Roma non è soltanto la capitale d’Italia, ma anche una città cosmopolita che parla tutte le lingue del mondo. È importante per i piccoli produttori potersi fermare anche lì a raccontare la propria esperienza e la propria realtà, fatta soprattutto di qualità. A seguirci in questa tappa ci sono aziende e artigiani che provengono da 5 regioni italiane e mostrano uno spaccato realistico e autentico delle nostre eccellenze”, racconta il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Tra le novità di quest’anno vi sarà “La Sana Merenda”. Ai visitatori sarà proposto del pane fresco artigianale locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP. Un’idea salutare di merenda che riavvicina ai prodotti di qualità, occasione preziosa per sostenere associazioni locali e solidali con progetti dedicati.