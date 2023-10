Quello che stiamo vivendo in Italia è davvero un ottobre fuori dal comune. Temperature mai viste in questo periodo dell’anno, non solo nel nostro Paese ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Occidentale. E pare che non sia finita qui: secondo gli esperti meteo, il caldo aumenterà ancora.

Entro l’inizio della settimana prossima, infatti, le previsioni meteo parlano di un aumento delle temperature di 3-4 gradi sul nostro Paese.

Anche il mese scorso è stato il settembre più caldo della storia a livello globale, con un sorprendente aumento delle temperature rispetto al clima degli ultimi 30 anni, +0,93 gradi rispetto al 1991-2020. Anche per l’Europa quello del 2023 è stato il settembre più caldo mai registrato, qui addirittura con uno scarto pazzesco di +2,51 gradi.

In Italia avremo un aumento termico significativo soprattutto tra domenica e lunedì, quando potrebbero essere battuti altri record mensili al Centro-Nord: ci attendiamo 32-33 gradi ad Agrigento, Benevento, Roma e Terni; lunedì prossimo potrebbe venire infranto il record di caldo mensile assoluto per la Capitale, domenica anche a Milano. Oltre i 30 gradi, che è un valore estremo per l’autunno, andremo anche a Firenze con picchi di 31 a Ferrara, Padova, Ravenna, Rovigo, Siracusa e addirittura a Vicenza.

Al momento non si prevede la fine di questo caldo anomalo: fino a metà mese, almeno, sullo Stivale avremo un solleone quasi incontrastato. Ci sembrerà, di fatto, di essere ancora in piena estate. Invece siamo a ottobre…