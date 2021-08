Merlo (MAIE) riceve l’appena nominato Ambasciatore d’Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini

“Esprimo a nome mio personale e di tutto il MAIE i migliori auguri di buon lavoro a Fabrizio Lucentini, nuovo Ambasciatore d’Italia in Argentina”. Lo dichiara in una nota il Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, residente proprio nella capitale della Repubblica Argentina.

Il Sen. Merlo, ex Sottosegretario alla Farnesina, ha ricevuto il diplomatico nei propri uffici del Senato e con lui ha potuto confrontarsi sui temi che più da vicino riguardano la comunità italiana locale, numerosissima, e sulle relazioni bilaterali tra Italia e Argentina.

“Ho subito apprezzato la ferma volontà espressa dall’Ambasciatore Lucentini di rafforzare i rapporti tra i due Paesi”, commenta il Sen. Merlo, “e di voler assicurare ai nostri connazionali – aggiunge – tutta l’assistenza necessaria da parte dell’Ambasciata e della rete consolare in Argentina per quanto riguarda i servizi. C’è tanto da fare anche per aumentare gli scambi commerciali tra lo Stivale e il Paese sudamericano e pure su questo Lucentini ha le idee molto chiare. Benvenuto in Argentina Ambasciatore”, conclude il presidente del MAIE.