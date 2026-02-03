Melbourne al centro della diplomazia italiana in Australia. L’Ambasciatore d’Italia a Canberra, Nicola Lener, ha concluso la sua prima visita ufficiale a Melbourne dall’inizio del mandato con una fitta giornata di incontri dedicati alla comunità italo-australiana del Victoria, una delle più numerose e dinamiche del Paese.

Nello Stato risiedono infatti oltre 400.000 australiani di origine italiana, di cui più di 62.000 cittadini iscritti all’AIRE, un dato che conferma il forte radicamento storico e culturale della presenza italiana nell’area. Durante la visita, l’Ambasciatore, accompagnato dalla Console Generale Chiara Mauri, ha incontrato i presidenti del Com.It.Es., della Camera di Commercio Italiana, del Co.As.It. e del Comitato della Società Dante Alighieri, per un aggiornamento sulle attività in corso e un confronto sulle strategie per rafforzare il sostegno delle istituzioni italiane alla comunità locale.

Imprese italiane e relazioni economiche

Ampio spazio è stato dedicato anche ai rapporti economici. Lener ha preso parte alle riunioni dei Comitati Direttivi della Camera di Commercio Italiana, alla presenza dei rappresentanti di alcune tra le principali aziende italiane operative nel Victoria, tra cui Webuild, Lavazza, Iveco, Unox, Amplifon, La Marzocco e Ferrari. Un momento di dialogo volto a consolidare la collaborazione tra sistema produttivo italiano e mercato australiano.

Cultura, lingua e memoria dell’emigrazione

Nel corso della giornata l’Ambasciatore ha incontrato anche il Comitato Direttivo del Co.As.It., punto di riferimento per le attività di assistenza sociale e per la promozione della lingua e della cultura italiana. Presso la sede dell’ente ha visitato il Museo dell’emigrazione italiana in Australia, simbolo della storia e del contributo della comunità italiana allo sviluppo del Paese.

Innovazione e servizi consolari

Il programma ha incluso inoltre una visita al centro di manutenzione dei sistemi di trasmissione degli elicotteri di Leonardo Australia, eccellenza dell’industria italiana nel settore dell’aerospazio, e un incontro con il personale del Consolato Generale e dell’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne. In questa occasione, l’Ambasciatore Lener ha espresso un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nell’offerta di servizi consolari di qualità, a beneficio sia dei cittadini italiani sia di quelli australiani.

Una visita che conferma l’attenzione dell’Italia verso l’Australia e il ruolo strategico di Melbourne come snodo culturale, economico e comunitario della presenza italiana nel Paese.