Il prossimo 3 aprile, Roma sarà sede del primo seminario italo-brasiliano di politiche pubbliche, segnando un ulteriore passo significativo nella collaborazione tra Italia e Brasile nel contesto parlamentare e sociale.

Con il patrocinio dell’Ambasciata del Brasile, l’evento è stato organizzato dai Gruppi di amicizia parlamentare Italia-Brasile, in concomitanza con le celebrazioni dei 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile, evidenziando un impegno condiviso nel promuovere un dialogo costruttivo su questioni di interesse comune per entrambi i Paesi.

L’incontro si terrà presso l’Auditorium dell’Istituto Guimarães Rosa (Piazza Navona 18), con inizio alle ore 10:00 e conclusione alle 13:00.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di S. E. Renato Mosca, Ambasciatore del Brasile a Roma, seguiti dagli interventi introduttivi dell’On. Fabio Porta, Presidente del Gruppo di amicizia Italia-Brasile dell’Unione Interparlamentare Italiana, e dell’On. Eros Biondini, Presidente del Gruppo di amicizia Brasile-Italia del Parlamento brasiliano.

Il seminario prevede una serie di panel tematici moderati da Bartira Iara da Silva, Segretaria Generale dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile.

Il primo panel, intitolato “Italia-Brasile, partnership commerciali e legislative”, sarà condotto da Roberto Panzarani, Vice Presidente dell’Associazione di Amicizia Italia Brasile e docente presso UFRJ di Rio de Janeiro e Università Cattolica di Roma, e Jaqueline Di Domenico, Presidente dell’Instituto dos Advocados do Distrito Federal.

Il secondo panel, focalizzato sulla tematica della violenza alle donne e del femminicidio, vedrà la partecipazione di Sara Ferrari, Deputata della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Debora Serracchiani, Deputata della Commissione “Giustizia” della Camera dei deputati, Antonio D’Urso, Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est, e Vittoria Doretti, Responsabile della Rete Regionale Codice Rosa della Regione Toscana.

Infine, il terzo tavolo di discussione, “Italia-Brasile, politiche a confronto sulle misure alternative al carcere”, coinvolgerà Nicola Boscoletto, Presidente del Consorzio sociale GIOTTO di Padova, e Felipe Martins Pinto, Presidente della FENIA e docente presso UFMG.

Le conclusioni dell’evento sono previste per le ore 13:00.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione di Amicizia Italia-Brasile e la FENIA (Federação Nacional dos Institutos Advogados), rappresenta un’opportunità unica per approfondire la cooperazione tra i due Paesi su questioni cruciali per il progresso sociale e legislativo.