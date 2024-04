La Segreteria del Turismo e Viaggi del governo dello Stato di San Paolo (Setur-SP) presenterà il prossimo 15 aprile, durante l’apertura della WTM Latin America 2024, la guida intitolata “Turismo de Raízes – Cultura Italiana”.

La pubblicazione raccoglie le principali attrazioni legate all’italianità a San Paolo e celebra il 150º anniversario dell’inizio dell’immigrazione italiana in Brasile.

Il volume promuove feste tradizionali, come quella dell’Achiropita nella capitale di San Paolo, che attira più di 30.000 persone al giorno nel quartiere di Bixiga, e festival come quello Gastronomico e Culturale di San Gennaro a Batatais, con piatti e danze tipiche italiane.

Inoltre, vengono presentati musei come il Memoriale degli immigrati italiani Tuto Gasparini a Vinhedo. La guida è stata redatta con il supporto dell’Ente Nazionale Italiano del Turismo (Enit) e del Consolato Generale d’Italia a San Paolo.

La presentazione della guida avviene in concomitanza con il 150º anniversario dell’inizio dell’immigrazione italiana in Brasile, che commemora lo sbarco a Espiritu Santo del transatlantico Sofia, carico di emigranti trentini e veneti che diedero il via a un flusso massiccio verso il gigante sudamericano.