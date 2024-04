Il Brasile ha registrato il primo caso locale di colera dopo 18 anni.

Il caso è avvenuto nel capoluogo dello Stato di Bahia, Salvador, secondo quanto annunciato dalla segreteria di Salute e Sorveglianza ambientale.

La malattia è stata diagnosticata in un uomo di 60 anni, la cui infezione è stata confermata da esami di laboratorio.

Il paziente non ha precedenti di viaggi in Paesi in cui il colera è comune, né ha avuto contatti con altre persone infette.

Secondo la nota, si tratta di un caso isolato, considerato che non ne sono stati individuati altri, dopo l’indagine condotta dalle squadre sanitarie sulle persone.

In base ai dati dell’Oms, da gennaio a marzo 2024, 31 Paesi hanno registrato casi o dichiarato un’epidemia di colera.

L’Africa è stata la regione più colpita. Nelle Americhe, i focolai sono stati dichiarati solo ad Haiti e nella Repubblica Dominicana.