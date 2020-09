L’INIZIATIVA | Brasile, corso online gratuito sull’immigrazione italiana

‘Breve storia del Brasile italiano’: questo il titolo dato al ciclo di incontri, nell’ambito di un nuovo corso online gratuito, focalizzati sulla storia dell’immigrazione italiana in terra brasiliana

Sarà il professor Emilio Franzina, ricercatore sui flussi migratori che univano i due Paesi, a tenere le lezioni. Franzina ha insegnato Storia contemporanea all’Universita’ di Verona ed e’ uno dei direttori dell’Archivio storico dell’emigrazione italiana.

Il corso, promosso dall’Istituto italiano di cultura di San Paolo, “ripercorre alcuni dei momenti chiave della storia dell’immigrazione italiana in Brasile” e “affrontera’ i temi dell’immigrazione rurale, tra cui la questione del lavoro italiano e dell’imprenditoria agricola in varie regioni del Brasile, ma anche della presenza professionale e industriale nei centri urbani, in particolare nel contesto della crescita vertiginosa della citta’ di San Paolo”, spiega l’Istituto.

Il corso si terra’ in italiano, ogni giovedi’ tra il 17 settembre e l’8 ottobre. I quattro incontri saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube dell’Istituto.