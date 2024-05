È appena stato pubblicato online un questionario che mette al centro le famiglie di italiani all’estero.

Questa ricerca vuole esplorare le esperienze, gioie e difficoltà di chi si trova a crescere figli italiani fuori dall’Italia.

Una situazione che riguarda tantissimi italiani che partono e portano con loro i figli a vivere in un altro Paese, oppure che diventano genitori proprio nel Paese dove si sono trasferiti.

Come si mantiene e trasmette, per esempio, la conoscenza dell’italiano nelle famiglie che non vivono più in Italia? Come si gestiscono i legami e contatti con i nonni e con il resto delle famiglie d’origine? Come si vive in nuclei familiari dove sono presenti più nazionalità allo stesso tempo? Quali sono le differenze rispetto all’Italia a livello didattico, culturale, sociale che queste famiglie vivono ogni giorno?

Condividiamo e diffondiamo questo link, in modo che il numero più alto possibile di italiani all’estero possa partecipare e raccontare il proprio punto di vista.

In particolare la ricerca è rivolta a chi ha figli minori di 25 anni. I risultati della ricerca, sostenuta dalla Fondazione Migrantes, verranno inclusi in una prossima edizione del Rapporto Italiani nel Mondo a cura di Delfina Licata.