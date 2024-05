Fabrizio Marcelli ha assunto oggi l’incarico di ambasciatore d’Italia a Beirut. Lo riferisce una nota della Farnesina.

Nato a Roma il 25 febbraio 1961, Marcelli si laurea in Giurisprudenza presso l’Universita’ di Roma nel 1989. In seguito ad esame di concorso, il 4 marzo 1991 e’ nominato Volontario nella carriera diplomatica. Dopo un primo incarico alla Direzione generale cooperazione allo sviluppo del ministero, nel 1993 Marcelli assume come secondo segretario commerciale ad Antananarivo (Madagascar).

Nel 1995 prende servizio come console a Mar del Plata (Argentina) e nel 1999 e’ incaricato delle funzioni di console al consolato generale in Colonia (Germania). Nel 2000 rientra a Roma per prestare servizio presso la direzione generale cooperazione economica e finanziaria multilaterale della Farnesina, all’Unita’ per le autorizzazioni dei materiali di armamento.

Nel 2002 Marcelli assume alla direzione generale paesi Mediterraneo e Medio Oriente, mentre nel 2004 e’ incaricato delle funzioni di consigliere per l’Emigrazione e gli Affari sociali a Buenos Aires (Argentina). Nel 2008 assume l’incarico di console generale a San Francisco (Usa) e nel 2012 torna al ministero per prendere servizio presso la Direzione generale Affari Politici e Sicurezza.

Nel 2014 Marcelli e’ nominato ambasciatore d’Italia a Mogadiscio (Somalia), mentre nel 2016 assume l’incarico di ambasciatore a Wellington (Nuova Zelanda), con accreditamento anche a Nuku’Alofa (Tonga), Apia (Samoa), Tarawa (Kiribati), Vaiaku (Tuvalu), Majuro (Isole Marshall), Avarua (Isole Cook) e ad Alofi (Niue). Nel 2020 rientra a Roma per prendere servizio alle dirette dipendenze del direttore generale per l’Unione europea del ministero degli Affari esteri.

Nel marzo 2021 assume come incaricato d’Affari a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo). Nel settembre 2021 Marcelli torna a Roma per prestare servizio come coordinatore per le tematiche relative alle Reti Transeuropee “TEN-T”. Dopodiche’, Marcelli e’ incaricato delle funzioni di consigliere diplomatico presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Nel 2023 rientra alla Farnesina con il ruolo di Coordinatore per le attivita’ di diplomazia giuridica multilaterale. Marcelli e’ stato inoltre nominato Cavaliere ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.