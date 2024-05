“Il governo è in cerca di una soluzione che permette di ottenere un risarcimento del danno che subiscono le imprese colpite dalle sanzioni russe”. Lo scrive MF riportando le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ieri ha presieduto in video-collegamento il Tavolo di lavoro per le imprese italiane in Russia.

“Ho voluto organizzare questo incontro perché il governo, da sempre a fianco delle aziende all’estero, è fermamente convinto che il dialogo con il mondo delle imprese e con le associazioni di categoria sia cruciale in questa fase per affrontare il complesso quadro russo” ha spiegato il vicepremier, aggiungendo che la premier Giorgia Meloni si sta interessando direttamente alla questione e che “tutti i ministri competenti sono al lavoro“.

Tajani ha fatto riferimento alle misure allo studio, innanzitutto a livello europeo, per poter ottenere risarcimenti per quelle imprese coinvolte in provvedimenti analoghi a quelli che hanno colpito Ariston ed altre aziende europee.