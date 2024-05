“Giovani protagonisti del cambiamento”. Un intervento incentrato sul ruolo cruciale delle nuove generazioni quello del senatore Pd Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione estero Africa-Asia-Oceania, durante l’annuale incontro con il Sistema Italia organizzato a Sydney dall’associazione GIA Network (che raccoglie i giovani italo australiani del NSW), presieduta da Domenico Stefanelli.

Giacobbe ha evidenziato l’importanza dei giovani nel plasmare il futuro, sottolineando la necessità di includerli nelle decisioni presenti. Ha enfatizzato il ruolo chiave dei giovani nella digitalizzazione e nell’Intelligenza Artificiale, chiamando a una “giovanizzazione” del processo di evoluzione tecnologico culturale sociale.

Giacobbe ha anche sottolineato l’importanza della presenza giovanile nelle comunità emigrate nel mondo, evidenziando il loro ruolo nel mantenere viva l’identità culturale italiana e costruire legami intergenerazionali attraverso attività come lo sport, la musica e l’arte.

Infine, il senatore Pd ha incoraggiato a lavorare uniti: “Insieme – ha detto Giacobbe – possiamo creare un futuro inclusivo e dinamico, in cui i giovani sono protagonisti del cambiamento e custodi del nostro patrimonio culturale. Uniamo le nostre forze per costruire un domani migliore per tutti”.

Erano presenti all’incontro, fra gli altri, anche il console generale Gianluca Rubagotti, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Paolo Barletta, il presidente della Camera di commercio Fabio Grassia, il cavaliere Felice Montrone rappresentante della Cim e il ceo del Co.As.It Thomas Camporeale.