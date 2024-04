Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà e della V Commissione del Consiglio Generale degli italiani all’estero, ha finalmente sciolto la riserve, dunque è ufficiale: alle Europee 2024 sarà candidato nella V circoscrizione Insulare Sicilia e Sardegna con ALTERNATIVA POPOLARE, sposando così il progetto del Partito Popolare Europeo con Stefano Bandecchi e Paolo Alli, il partito creato e voluto da Angelino Alfano.

Romagnoli, che si prepara a portare avanti una campagna elettorale impegnativa e difficile, è convinto che sarà in grado di dare grandi soddisfazioni al partito ed ai suoi elettori, anche grazie al lavoro che ha portato avanti in Sicilia, in Sardegna e in Europa negli ultimi 25 anni di carriera politica.