Leni Klum, figlia della top model 49enne Heidi Klum, e il bikini super sexy

Piccole dive crescono. In ascesa Leni Klum, figlia della top model 49enne Heidi Klum. Leni ha compiuto da poco 18 anni e dopo il diploma posa in giardino con un micro bikini, mini slip e top a triangolo, di Frankies Bikinies. Leni ha già calcato le passerelle per Dolce e Gabbana a Venezia, ed ha già posato per le cover di alcuni magazines. Cambio anche di hair dress: prima era bionda come la mamma, ora invece sfoggia un castano che fa risaltare ancora di più i suoi occhi azzurri.

Proposte di matrimonio insolite. Megan Fox in quel di Porto Rico ha ricevuto la proposta di matrimonio da Machine Gun Kelly. Secondo quanto ci raccontano i tabloid, per suggellare il grande avvenimento entrambi hanno bevuto il sangue dell’altro. Successivamente il cantante è arrivato ad un evento indossando un curioso orecchino a forma di siringa da cui grondava plasma. Il rapper e l’attrice e modella spesso si vestono abbinati. Fra proposte dark e outfit colorati, a volte appaiono belli e affascinanti come Barbie e il fidanzato Ken.

Donna del mistero per l’ex di Belu. Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì, ha accanto a sé una nuova donna. Top secret sulla misteriosa dama castana chiara avvistata in sua compagnia. Milonga per Chechu. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sempre più innamorati hanno presenziato alle nozze di un amico e si sono scatenati in una milonga very sensual. La sorella di Belenita era abbigliata con un meraviglioso abito rosso fuoco lungo ed ha dato il via alla danza, dimostrandosi una brava ballerina. Trasparenze osè. Tina Kunakey si è presentata ad una sfilata modaiola con un sensualissimo vestito nero molto trasparente. Outfit very hot e forme toniche e perfette, ma Vincent Cassel, ex di Monica Bellucci cosa ne avrà pensato?

In love. Anna Falchi sembra decisa a voltare pagina. Archiviata la love story con Andrea Ruggieri, durata ben 11 anni, è stata notata assieme ad un misterioso quanto affascinante cavaliere. Lui si chiama Walter Rodinò e di professione è esperto di comunicazione aziendale. La coppia, entrambi 50enni, sembra proprio essere affiatata, con tanto di cena romantica a lume di candela. Anna ha una figlia, Alyssa, di 12 anni avuta dalla relazione con Denny Montesi. Anche lui ha una ragazza, Sofia Diletta, di 16 anni. For sale. Chiara Ferragni pare essere proprio intenzionata a vendere la sua casa americana, forse ha deciso di vivere in pianta stabile in Italia. Intanto spopolano sul web i suoi copricapezzoli a forma di cuore.

Buen retiro in Puglia. Dopo le nozze, impegnative ed emozionanti, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in Puglia. Un pochino di riposo per poi ripartire alla grande. Il resort immerso nella campagna è da sogno e l’influencer e il neo marito si godono la vacanza insieme ai figli Alessandro, Bianca e Azzurra. Beatrice ha deciso di regalare ai fans qualche scatto in bikini da postare sui social, mentre Marco pare abbia curiosamente ribattezzato la piscina con il nome di “piscina dei peccati”.