Le parole di Letta screditano l’Italia

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha parlato alla TV americana CNN. Egli ha attaccato il centrodestra ed è stato piuttosto veemente. Ha parlato di catastrofi che ci sarebbero in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni. Ora, le parole di Letta non causano un danno in termini di consensi al centrodestra, ma all’Italia. Infatti, stando ai sondaggi, il centrodestra è favorito. Dunque, se il 25 settembre le cose andassero secondo i sondaggi, il centrodestra vincerebbe. Ciò significherebbe che la maggioranza degli italiani darebbe il consenso al centrodestra. Per questo motivo le parole di Letta danneggiano l’Italia, Letta ha tutto il diritto di fare la sua campagna elettorale e di portare all’attenzione i programmi della sua compagine politica. Però, deve farlo nei giusti modi.

Letta voleva proprio attaccare il centrodestra? Si sarebbe potuto limitare a farlo qui in Italia. Letta voleva proprio farsi intervistare da una TV straniera? Avrebbe potuto farlo parlando dei suoi programmi, ma senza arrivare a parlare di catastrofi in caso di vittoria del centrodestra. Invece, egli ha fatto l’opposto e così ha fatto passare l’Italia per un Paese la cui democrazia sarebbe in pericolo e che starebbe per cadere in mano ai barbari, quando tutti sappiamo che non sarà così.

Il 25 settembre si andrà a votare ed il vincitore governerà, lo sconfitto finirà all’opposizione. Forse, Letta ed i suoi hanno così tanta paura di perdere le elezioni che non si rendono conto del fatto che ci siano dei limiti che non debbono essere superati. Questo è molto triste.