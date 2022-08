Giorgia Meloni: “Letta danneggia l’immagine dell’Italia all’estero”

“Enrico Letta, segretario del Pd, utilizza la sua intervista alla CNN non per parlare bene della sua Patria, o almeno del suo programma, ma per lanciare allarmi e menzogne su Fratelli d'Italia”

Giorgia Meloni picchia duro nei confronti di Enrico Letta. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, il segretario nazionale del Pd “danneggia l’immagine dell’Italia all’estero”.

“La differenza tra la sinistra italiana e i patrioti italiani? Semplice – dichiara Meloni sui social -, i patrioti difendono sempre l’Italia, la sinistra va in giro a screditare la Nazione per difendere il proprio tornaconto.

Enrico Letta, segretario del Pd, utilizza la sua intervista alla CNN non per parlare bene della sua Patria, o almeno del suo programma, ma per lanciare allarmi e menzogne su Fratelli d’Italia, dicendo che in caso di vittoria del centrodestra sarà la catastrofe in Italia e in Europa.

A Letta non importa se così facendo danneggia l’Italia, la sua unica preoccupazione è tutelare il sistema di potere della sinistra italiana. Siamo fieri di essere l’alternativa politica a questa gente”, conclude Giorgia.