Linda Evangelista torna in copertina su Vogue

Evergreen. Vogue riconsacra un mito anni Ottanta. Linda Evangelista è tornata sulla copertina dell’edizione british di Vogue dopo l’intervento al volto di criolipolisi. Tale intervento le aveva procurato problemi su collo, cosce e decolté, tanto che per alcuni anni si era ritirata a vita privata. Poi la decisione di tornare a mostrarsi. Sulla cover appare radiosa, ma coprendo strategicamente il collo con un foulard.

Feeling. Una nuova coppia si è formata nello star system. Brad Pitt e Emily Ratajkowski sono stati beccati insieme a New York durante una tenera cenetta al lume di candela e poi una passeggiata romantica. La top, balzata recentemente agli onori di instagram per aver postato una foto in semi topless, si è separata da Sebastian Bear-McClard. Brad invece è alle prese con una dura battaglia legale per il divorzio dalla moglie Angelina Jolie. Pitt e Ratajkowski sono la coppia vip del momento: lui 58 anni, lei 31, il feeling e l’intesa sono alti.

Anelli di fidanzamento. Gara fra celebrities ad avere quello più bello e costosissimo. Formato maxi, originali, super colorati o sobri, ma tutti preziosissimi e costosissimi. Un gioiello è per sempre…la regola dell’anello di fidanzamento vuole che la pietra non superi gli 0,3 carati, per poter essere indossato anche nel quotidiano. In questo caso vip e influencer si sono sbizzarriti. Kourtney Kardashian indossa al dito un brillocco di 15 carati, grande come una noce, avuto in dono da Travis Barker. Jennifer Lopez ha avuto in regalo da Ben Affeck un raro diamante verde. JLo lo sfoggia, raro e costoso, con un prezzo stimato fra i 5 e i 10 milioni di dollari. Megan Fox guarnisce la sua mano con smeraldo e diamante, regalatole da Machine Gun Kelly. Un preziosissimo anello in oro bianco con uno smeraldo e un diamante che incastonandosi formano un cuore. Originalissimo, il design è stato progettato dal futuro sposo insieme al gioielliere dei vip Webster.

Finalmente sposi. Alena Seredova, la bella 44enne ex moglie di Gigi Buffon, attualmente si trova in vacanza a Forte dei Marmi con Alessandro Nasi e la figlia Vivienne Charlotte. Le nozze sono previste per il prossimo anno, la location del ricevimento e la meta della luna di miele sono ancora top secret. La proposta di matrimonio è arrivata a Mykonos, durante una vacanza e dopo 8 anni d’amore. La ex modella ha altri due figli. Louis Thomas e David Lee, avuti dal primo marito.