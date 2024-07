Sembra che sia scoppiato un amore (politico) tra Elly Schlein, leader del Partito Democratico, e Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Ci sono prove tecniche di dialogo tra le due forze politiche. Oramai, la cosa è chiara. L’intenzione è quella di creare il “campo largo” contro il centrodestra.

La sinistra (il Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e il Movimento 5 Stelle) può vincere solo mettendosi insieme al centro (Azione e Italia Viva). Questo è un dato di fatto. Renzi schifa politicamente Elly Schlein, ma per poter sopravvivere ad altre eventuali elezioni deve coalizzarsi con altre forze politiche. Ha rotto con Azione. Dunque cosa può fare in alternativa? Ha due strade: allearsi col centrodestra o col centrosinistra.

Col centrodestra, però, Renzi avrebbe problemi con la Lega. Lui e Matteo Salvini non sono compatibili. Quindi, non può fare altro che allearsi col centrosinistra.

Una cosa del genere sarebbe un ritorno alla base. Infatti, l’ex-premier ed ex-sindaco di Firenze era del Partito Democratico, del quale ricoprì anche la carica di segretario dal 2013 al 2018.

Elly Schlein vuole vincere le future elezioni. Stando ai sondaggi, con il Campo largo che mette insieme tutte le forze da Alleanza Verdi Sinistra a Azione arriverebbe al 52% dei consensi. Il dialogo tra Elly Schlein e Azione non è facile. Però, non è detto che in futuro non sia così. Certamente, i sondaggi dicono una cosa, ma il voto è l’unico vero sondaggio.