L’attentato di cui è stato vittima il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump ha fatto molto scalpore. Si è visto arrivare una pallottola di un fucile che lo ha colpito di striscio all’orecchio. C’è chi parla di “messa in scena” di Trump, ma una tesi del genere non è supportata. Non ci sono prove che ci dicano che il fatto sia stato una messa in scena per accalappiare consensi. Chi è contro Trump sostiene una simile teoria.

Il presidente in carica Joe Biden, con il quale Trump non parlava dal 6 gennaio 2021, ha espresso solidarietà al tycoon. A questo punto, sorge questa domanda: l’attentato potrebbe avere delle conseguenze sulle elezioni? Ciò è possibile.

Deve essere ricordato che Trump è dato in vantaggio da molti sondaggi. L’attentato potrebbe favorirlo ulteriormente, specie per via dei numerosi attacchi ricevuti sui social network. La psicologia umana è uno strumento raffinato e complesso. Di solito, chi appare come colui che è attaccato tende ad aumentare i consensi. Trump appare come il soggetto maggiormente attaccato.

ntBiden e i democratici sono in crisi, il presidente Usa è visto come incapace da una parte del suo stesso partito che vorrebbe sostituirlo con la sua vice Kamala Harris. Però, anche quest’ultima non sembra riscuotere grande simpatia.

L’attentato a Trump potrebbe sì favorire quest’ultimo, ma è anche vero che la società americana è molto complessa e divisa. Il vero sondaggio sarà il voto.