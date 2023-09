Secondo la World’s 50 Best Hotels Academy il migliore hotel del mondo si trova in Italia, più precisamente sulle sponde del lago di Como. Stiamo parlando dell’hotel di lusso Passalacqua, nominato appunto miglior hotel al mondo per il 2023.

Passalacqua è una dimora costruita nel XVIII secolo sulle rive del lago di Como (a un’ora da Milano), convertita poi in un hotel ormai di fama mondiale. Tre sono gli edifici che compongono la struttura: la Villa, il Palazz, la Casa al Lago. Sono tutti immersi nel verde e vi trovano posto le 24 sistemazioni per gli ospiti. A loro disposizione anche il ristorante, i giardini, una spiaggia privata, la Spa e una piscina.

Sono in totale 50 i migliori hotel al mondo selezionati dalla particolare classifica. L’Academy comprende 580 esperti che hanno viaggiato a livello internazionale nel settore alberghiero.

Sul podio, dopo Passalacqua, ci sono Palissandro (a Hong Kong) e Four Seasons (a Bangkok).