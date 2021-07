Jadea presenta la collezione Autunno/Inverno 2021/2022: eleganza e sensualità

Jadea, rinomato brand italiano di intimo e abbigliamento rappresentato dalla celebre testimonial Belén Rodriguez, offre dei prodotti di qualità per le donne che vogliono stare sempre al passo con le ultime tendenze. Per la stagione Autunno/Inverno 2021/2022 Jadea propone una selezione di prodotti per le linee Chic e Moda, pronta a stupire le fan del brand!

Il mondo della mitologia greca ha ispirato la linea Chic, da cui nasce Medusa, collezione contraddistinta da completini eleganti con una fantasia floreale sui toni del nero e del seta con inserti in pizzo. Tra i coordinati, troviamo diversi modelli che si adattano ai gusti di tutte le clienti, come il completo push up e slip (art. 4245), balconcino e brasiliano (art. 4246) e top e slip (art. 4247), quest’ultimo disponibile in nero o mirtillo.

Anche i modelli singoli degli slip (art. 6147), del brasiliano (art. 6148) e del midi (art. 6149), come i coordinati, rimandano a un’atmosfera particolarmente sognante. Ancor più sensuale è la serie Cleopatra che presenta un gioco di pizzi e trasparenze, sui toni del nero e del blu. Tra i completi della serie, troviamo il coordinato push up e slip (art. 4248), balconcino e slip (art. 4249) e la canotta con slip (art. 4250). Anche, il body (art. 4251), nella sua semplicità, mette in risalto la sensualità di tutte le donne. Tra i modelli singoli, troviamo la canotta (art. 4259), lo slip (art. 6150), il brasiliano (art. 6151), il perizoma (art. 6152) e il modello midi (art. 6153). Anche per la collezione Jadea Moda, dal tocco più gioioso e divertente, tornano i riferimenti alla classicità.

Della serie Dafne, dalla fantasia floreale accostata ai pois su sfondo perla, rosa o cobalto, sono disponibili slip (art. 6120), brasiliano (art. 6121) e Amidi (art. 6122); mentre per la serie Minerva, caratterizzata da una stampa delicata su sfondo blu, nero e bianco che ricorda degli elementi in pizzo, troviamo slip (art. 6129), brasiliano (art. 6130) e midi (art. 6132).