Laura Pausini sceglie Balestra per il tour in America Latina. La luminosità delle paillettes dipinte a mano, dai toni degradé dal rosa all’aubergine, caratterizza l’ultimo outfit che l’Artista porta sul palco nei concerti della leg sudamericana del World Tour 2023/2024 che si concluderà il 18 Marzo 2024 in Messico, all’Arena Monterrey.

Essenziale e autentico lo stile, – sottolinea la Maison – in linea con il Dna dell’artista, creato da Sofia Bertolli Balestra – direttore artistico della Maison – ispirato dalle linee fluide e avvolgenti che esaltano il carattere e la femminilità della Collezione prêt-à-porter Balestra Spring Summer 24.

Per la chiusura di tutti i concerti in America Latina Laura indosserà un miniabito in paillettes all-over dai toni degradé dal rosa all’aubergine.

Questa collaborazione tra Sofia Bertolli Balestra e l’artista – fa notare la maison – testimonia sia la continuità di un legame duraturo tra Renato Balestra e l’Artista, sia la capacità di Balestra di adattarsi alle esigenze e allo stile unico della cantante.