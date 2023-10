Grande successo per la visita negli USA di Dario Signorini, presidente del Comites di Buenos Aires e di FEDIBA (la Federazione delle associazioni italiane in Argentina), che sabato 14 ottobre ha partecipato all’incontro annuale della NIAF (la più importante associazione italo-americana presente negli USA), tenutosi a Washington.

Signorini, coordinatore MAIE a Buenos Aires, è probabilmente l’uomo più vicino a Ricardo Merlo – presidente MAIE – nella capitale della Repubblica Argentina.

Non è la prima volta che le strade del MAIE e della NIAF si incontrano, segno evidente di reciproco apprezzamento, di stima e rispetto.

Una presenza, quella di Signorini in USA, dietro cui ci sarebbe anche la mano di Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente del MAIE mondiale e coordinatore per tutto il Nord America.

Da sinistra, nella foto: Dario Signorini, presidente Comites Buenos Aires e FEDIBA; Ricardo Merlo, presidiente MAIE; Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAE; Jorge Sereni del MAIE Buenos Aires

“Robert Allegrini, presidente NIAF, è una persona straordinaria; lo stesso vale per il vicerettore dell’Università Luiss di Roma, il prof. Raffaele Marchetta”, dichiara Signorini a Italiachiamaitalia.it “Quella di rappresentare, come presidente Comites e FEDIBA e come coordinatore MAIE a Buenos Aires, la diaspora italiana in Argentina, è stata una opportunità straordinaria”, aggiunge.

Durante la cena di gala, Signorini ha avuto l’opportunità di incontrare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con il quale si è potuto intrattenere qualche minuto: emigrazione e presenza italiana in America sono stati i temi principali della breve conversazione.

Signorini ha anche approfittato per parlare di MAIE al presidente Biden, il quale ha mostrato grande interesse per un movimento che rappresenta nel Parlamento italiano la voce degli italiani di tutto il mondo.

Venerdì 13 ottobre, inoltre, Signorini è stato ricevuto all’Ambasciata italiana da Mariangela Zappia, Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, alla quale ha potuto consegnare il fumetto sull’emigrazione italiana ideato dal Comites di Buenos Aires.