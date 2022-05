Italiani all’estero, Billi (Lega) incontra a Londra la comunità italiana

Si ricordano tutti ora, a meno di un anno dal voto, che esiste anche il territorio; che esistono anche quei cittadini elettori che con il loro voto li hanno mandati in Parlamento.

Simone Billi, deputato leghista eletto in Europa, ha di recente incontrato a Londra “la comunità e le Istituzioni Italiane, il Console Generale Villani ed una delegazione del Comites guidata dal Presidente Gaglione”, fa sapere in una nota lo stesso Billi. “Mi hanno aggiornato sui problemi dovuti alla pandemia che si sono aggiunti ai problemi legati alla Brexit, in particolare ai lunghi tempi di attesa ai Consolati”.

“Sto lavorando da tempo su questo problema – ha proseguito Billi -. Il Consolato si è attivato e siamo riusciti ad ottenere diversi agenti e consoli onorari che permettono di snellire il lavoro per il rilascio dei documenti. Inoltre, sto lavorando per ottenere dalla Farnesina un maggior numero di kit per le impronte digitali per i passaporti in modo da velocizzarne il rilascio. Sollecito inoltre un potenziamento ulteriore della Rete Consolare nel Regno Unito per venire incontro alle necessità della Comunità locale, anche sfruttando le risorse del Decreto Brexit del 2019, con cui noi della Lega stanziammo i fondi necessari, ad esempio per l’apertura del Consolato a Manchester, che ancora non è operativo e che divenuta sempre più urgente”.