Grande intesa tra Elodie e Andrea Iannone

Celebrities in love, business extralusso, feeling e nuove coppie. Settembre va alla grande per i nostri vip. Pillole di gossip su ItaliaChiamaItalia

Feeling. E’ grande intesa fra Elodie e Andrea Iannone. La cantante, ex fidanzata del rapper Marracash, ha spopolato quest’estate con il brano Bagno a mezzanotte, visibile su youtube abbinato ad un video super sexy. Il motociclista Iannone, molto noto al mondo del gossip per le sue relazioni, fra cui Belen Rodriguez, ha trascorso una vacanza insieme ad Elodie in Sardegna. Scatti shock. Kim Kardashian mostra il lato b sulla copertina di Interview Magazine. Incredibile trasformazione per l’influencer, che si mostra con i capelli biondo platino e le sopracciglia chiarissime e decolorate. E la posa è un pochino provocatoria, i jeans sono abbassati, per uno scatto che lascia ben poco all’immaginazione. E sullo sfondo la bandiera a stelle e strisce.

Favolosa Chiatti alla Mostra del Cinema. La nota attrice, con un abito lungo nero, bustier aderente e gonna velata e trasparente, ha adottato un trucco e una pettinatura che la rende somigliantissima ad Angelina Jolie. La Chiatti è sposata con l’attore Marco Bocci e ha due figli, Enea e Pablo. Ricominciamo. Wanda Nara e Mauro Icardi si trasferiscono in Turchia e ricominciano da capo. Icardi è passato al Galatasaray e la biondissima moglie del bomber argentino sta organizzando meticolosamente tutta la nuova vita della famiglia a Istanbul. Sicuramente dorata, extra lusso, a base di chef di prima categoria e di scuole rinomate e di primordine per i bambini. I figli Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella avranno tutti i comfort possibili.

Mamma tris. Adriana Lima è diventata mamma per la terza volta. La modella ha partorito Cyan, avuto dal compagno Lime Lemmers. Il nome, originale ed insolito. Indica un bellissimo colore, del tipo acquamarina. Cicogna in partenza. Secondo bebè in arrivo per Luca Argentero e Cristina Marino. La piccola Nina Speranza, figlia dell’attore e dell’attrice, avrà un fratellino o una sorellina. Il pancione è già in vista e la coppia è al settimo cielo. Vita da influencer. Aperitime sulle Alpi. Chiara Ferragni ha scelto le Alpi svizzere per un brindisi con gli amici. Il gruppo ha raggiunto l’alta quota con un elicottero per brindare insieme.