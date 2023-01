Grande feeling tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini in vacanza a Dubai

Revenge song, nuovi amori e new look. Tante novità scoppiettanti dal pianeta celebrities. Pillole di gossip su ItaliaChiamaItalia

Revenge song. Nei brani musicali si parla degli ex e possiamo immaginare in quale modo. Shakira dopo la fine della relazione con Gerard Piquè canta a squarciagola BZRP Music Session 53. Idem Miley Cyrus con il nuovo singolo Flower, dopo la fine del matrimonio con Liam Hemsworth.

Kardashian nella tormenta I. Kanye West avrebbe sposato in gran segreto la stilista di Yeezy Bianca Censori. Nozze segrete, appena due mesi dopo il divorzio dalla moglie Kim Kardashian. La designer lo ha proprio colpito al cuore. Chissà come si comporterà l’ex moglie Kim…Kardashian nella tormenta II. Kylie Jenner e Travis Scott, la telenovela continua.

Fra la manager/influencer di casa Kardashian ed il rapper tira aria di crisi? Sono anni di tira e molla, precisamente dal 2017, da quando sono usciti allo scoperto e sono stati visti insieme per la prima volta. Storm, la loro figlioletta ha ormai 5 anni, mentre il fratellino secondogenito ha appena un anno. La coppia non sta partecipando insieme ad alcuni eventi mondani e si sono scatenati i rumors su una loro presunta ed ennesima crisi.

Passione, sex appeal, amore e lavoro al top. E’ il grande momento di Heidi Klum. La top model 49enne sta vivendo un periodo di prosperità nella vita e nella professione. Personaggio di spicco ai Golden Globe Awards, ha fatto sfoggio di outfit sexy ed è stata acclamata sul red carpet. Ha indossato abiti e gioielli favolosi e si è fatta ammirare da tutti per il suo straordinario sex appeal. Con il marito Tom Kaulitz, impalmato nel 2018, la passione è alle stelle ed insieme alla figlia Leni, avuta da una precedente relazione con Flavio Briatore, è testimonial di un noto brand di intimo.

Continua il grande feeeling fra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, in vacanza insieme a Dubai. Bellissima, abbronzata e con outfit eleganti Ely posta alcuni scatti social per la gioia dei fans. Manicure e moda. O corte o french manicure, ecco le tendenze per le mani più fashion by 2023. Le nostre influencer dettano i diktat. Le lunghezze si accorciano e i colori diventano più tenui, va alla grande il nude, anche se il nero lacca sembra decisamente resistere. Stanche delle unghie extra long? Pare proprio di sì, anche se qualche celebs ancora le sfoggia agli eventi.