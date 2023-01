Dopo mesi e mesi, i 12 autori dei vergognosi insulti sessisti rivolti alla campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti per la foto che alleghiamo in questa pagina sono stati identificati dalla Polizia Postale di Savona e denunciati per diffamazione. Vedremo cosa accadrà in tribunale.

Da parte nostra ci auguriamo vivamente che siano condannati a sborsare un bel po’ di quattrini, affinché la prossima volta ci pensino cento volte prima di scrivere certe cose.