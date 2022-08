GOSSIP | Cecilia Rodriguez e gli scatti bollenti in Sardegna

Scatti bollenti. Cecilia Rodriguez in vacanza a Porto Cervo posta foto per i suoi followers veramente strepitose, con un bikini minimal che mostra un lato b scultoreo. Chechu è in villeggiatura con Ignazio Moser, suo fidanzato e prossimo sposo insieme ad alcuni amici. Viaggi di nozze da favola.

Continua il viaggio di nozze di Jennifer Lopez e Ben Affleck. La popstar attualmente si trova a Parigi, la città per eccellenza dedicata all’amore, con il neo marito Ben Affleck. Dopo il matrimonio celebrato in fretta a Las Vegas, la coppia ha scelto questa meravigliosa città per la luna di miele. In vacanza con loro anche i figli avuti da precedenti relazioni. Outfit extra lusso per JLo e borse mega firmate; fra le griffes prescelte Hermès, Valentino e Dolce e Gabbana. Il costo delle borse? Dai 2000 ai 3300 euro circa.

Wandagate. Wanda Nara e Mauro Icardi, continua la telenovela che appassiona i fans della coppia. Separazione sì, no, nì, forse. Compie un anno la crisi matrimoniale di Wanda e Mauro, a causa, probabilmente, di un presunto tradimento di lui. Per questo insolito compleanno, la biondissima manager è partita per le vacanze da sola, mentre alcuni rumors insistono che lei sarebbe pronta a chiedere il divorzio dal marito, calciatore nel Paris Saint Germain. Da parte sua, lo sposo, chiamato in causa, ha smentito con un post sui social media. Dunque aspettiamo cosa riserverà loro il futuro…

Debutto di piccole star. Modella in fasce, Baby Belen posa già per shooting fotografici. Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e di Antonino Spinalbese, nata lo scorso anno, fa la modella per la collezione e il marchio Hinnominate. Intanto la mamma Belen insieme a Stefano De Martino ha scelto Ponza come luogo di buen retiro. Contemplando lo splendido mare della bellissima città italiana, romanticamente abbracciati si scambiano sguardi d’amore e d’intesa. E Belenita rilancia la moda del bikini scoordinato: triangolo rosso abbinato a slip multicolor. La coppia appare sempre più vicina e innamorata.