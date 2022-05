FOTO | Belen testimonial Jadea Intimo Chic&Moda Primavera/Estate 2022

La serie Fiji propone un classico intramontabile per i capi intimi destinati alla bella stagione: le stampe a tema frutta su sfondo bianco, disponibili in tre diversi colori – lime, rosso e blu e applicate allo slip (art. 6205) oppure al brasiliano (art. 6206).

La seconda famiglia, la serie Seychelles, interpreta il tema floreale ispirandosi all’esotico arcipelago nell’Oceano Indiano: in questo caso, una delicata stampa con fiori fucsia e gialli viene abbinata a uno sfondo a righe rosa. In alternativa, è disponibile la variante con stampa a fiori bianchi e gialli su sfondo a righe blu.

Per entrambe le colorazioni, la serie Seychelles viene proposta con il coordinato triangolo imbottito e slip (art. 4343) oppure con i prodotti singoli: lo slip (art. 6207), il brasiliano (art. 6208) e il midi (art. 6209). Anche in questo caso, stile e comfort vanno a braccetto, grazie ad una composizione in morbido cotone elasticizzato.

Tutti i capi di intimo Jadea vengono realizzati con fibre naturali e si caratterizzano per un’ottima vestibilità, con taglie pensate per soddisfare la maggior parte delle clienti.

I coordinati con reggiseni push up e balconcino sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli composti dal triangolo imbottito sono proposti in un range che va dalla XS alla L. I prodotti singoli vanno dalla 2ª alla 6ª, mentre i completini con il top sono disponibili nelle taglie dalla S alla L.