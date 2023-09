Giusy Raito è Miss Mamma italiana 2023

Feeling. Stefano De Martino è stato paparazzato con Martina. Il conduttore tv è stato avvistato a Milano insieme ad una ragazza. Lei è bellissima, lunghi capelli castani con riflessi d’oro, e non appartiene al mondo dello spettacolo. Stefano ha trascorso l’estate con il figlio Santiago e con gli amici.

Figlie di star tv diventano grandi. Sofia Fargetta, figlia di Federica Panicucci e di Mario Fargetta ha compiuto 18 anni. Party in piscina in una villa di Milano, tanti amici e divertimento per festeggiare l’ingresso nel mondo dei maggiorenni.

Clan Kardashian in love. Kylie Jenner e Thimotheé Chalamet hanno evitato il gossip per alcuni mesi, ma ora hanno deciso di venire allo scoperto. La coppia ha partecipato insieme agli Us Open di New York ed è stata notata dai fans che li hanno acclamati. Kylie Jenner è la più piccola del clan Kardashian. Kylie si è legata a Chalamet dopo la fine della storia con Travis Scott, da cui sono nati i figli Stormi e Aire.

New tattoo. Stefania Orlando dichiara il suo amore all’amata cagnolina con un tatuaggio. Sul busto, di lato, sfoggia la scritta Margot, il nome della sua chihuahua volata sul ponte dell’arcobaleno lo scorso giugno, dopo 19 anni di amore incondizionato.

Miss Mamma Italiana 2023. Lo scettro è andato a Giusy Raito, 29 anni, di Verona, mamma di sei bambini. Il concorso è aperto alla partecipazione delle mamme d’Italia con età compresa fra i 25 e i 45 anni.

Torta di compleanno a sorpresa. Elettra Lamborghini ha voluto stupire il suo amato Afrojack nel giorno del suo compleanno. Il rapper ha compiuto 36 anni e durante il Dreamland Festival tenutosi in provincia di Sondrio, è spuntata una maxi torta per festeggiarlo.

Mega villa in vendita. George Clooney ha messo in vendita la villa sul lago di Como. Secondo alcuni rumors, la cifra richiesta per Villa Oleandra è di 100 milioni di euro. La notizia ha creato molto dispiacere nei numerosi fans, che sperano in un ripensamento dell’attore.