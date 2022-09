George Clooney valuta l’acquisto di una seconda casa in Italia

Venezia mon amour. Amore e outfit per Giulia De Lellis e il fidanzato Caro Gussalli Beretta. La 26enne influencer a Venezia in occasione del Festival del Cinema, bella, innamorata e radiosa ha sfoggiato una serie di look indimenticabili. Abito nero a fiori, scollatura profonda e ballerine rosa, slip dress (abito sottoveste) color crema e vestito a bustier nero, da vera star del red carpet. Anche Beretta era elegantissimo in smocking nero. Elodie, Elettra Lamborghini, Bella Hadid, Jennifer Lopez. Una carrellata di vip per mode e modi che a volte ritornano.

Jeans e panta cargo a vita bassa e perizoma a vista. Dopo circa 20 anni torna una moda che sembrava finita in un cassetto. A lanciarla fu Anna Oxa ad un Festival di Sanremo di tanti anni fa e l’outfit si impose alla grande. Attualmente a riproporlo ci sono stati una schiera di vip. Ha iniziato Elodie, la cantante che ha spopolato questa estate con il brano Bagno a mezzanotte, riproponendo il look con i fianchi dello slip o perizoma che sbucano fuori dalla cintura. Segue Elettra Lamborghini, ed all’estero è stata Bella Hadid in una famosa campagna di un altrettanto noto brand a portare avanti la moda. Jennifer Lopez invece ha optato per un outfit un tantino meno audace, con i jeans dai quali fuoriescono i boxer.

Irrequieti amori. Leonardo Di Caprio è stato paparazzato con Gigi Hadid, modella 27enne. Dopo la storia durata quasi cinque anni con Camila Rebeca Morrone, Leo ha finalmente deciso di voltare pagina. Alcuni rumors, però, affermano che frequenti la modella ucraina Maria Beregova di 22 anni. Quale sarà la prescelta del suo cuore?

In love. Lapo Elkann e Joana Lemos ancora innamorati come il primo giorno, dopo 11 mesi dal loro matrimonio. Marito e moglie hanno trascorso una vacanza a Venezia e chi li ha notati non ha potuto fare a meno di vedere quanto appaiono affiatati.

Business. Beyoncè Knowles, cantante, attrice e modella è anche una ottima imprenditrice. Dopo aver lanciato un brand di abbigliamento, si è dedicata a cosmetici, profumi e smalti. E non è la sola star che si è dedicata all’imprenditoria e al commercio. Jennifer Lopez, cantante, ballerina, attrice e modella, neo sposa di Ben Affleck, ha creato marchi di abbigliamento e profumi. Attualmente è molto gettonata una sua crema per il corpo. Nella penisola, l’italianissima Alessia Marcuzzi ha invece lanciato una linea di borse. In attesa di vederla in tv, l’intesa con il marito Paolo Calabresi Marconi va alla grande. La coppia ha trascorso una vacanza serena a Formentera.

George Clooney invece sta pensando di acquistare una seconda casa in Italia. Dopo Villa Oleandra a Laglio, comprata circa 20 anni fa, sta prendendo in considerazione l’idea di comprare un appartamento a Bellagio.