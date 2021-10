FOTO | Brava Francesca!

Elegantissima, sorridente, orgogliosamente italiana. Francesca non poteva mancare alle Celebrazioni del Columbus Day. Del resto per lei il territorio, il contatto con i nostri italiani all’estero, con il loro discendenti, è tutto

Quanto ci piace Francesca Alderisi mentre sfila sulla Fifth Avenue di New York in occasione dell’ultima edizione del Columbus Day. Elegantissima, sorridente, orgogliosamente italiana. Felice di partecipare a quella che senza alcun dubbio è la festa italiana più sentita dai nostri connazionali d’America. Brava Francesca!

Dalle informazioni che abbiamo, nessun altro parlamentare eletto all’estero ha partecipato all’evento. Mancavano persino le due parlamentari elette, come Alderisi, proprio nel Nord e Centro America: assenti dunque le onorevoli Fucsia Nissoli, Forza Italia, e Francesca La Marca, Pd.

Francesca non poteva mancare. Per lei il territorio, il contatto con i nostri italiani, con il loro discendenti, è tutto. Per questo è volata negli States ancora una volta, per portare il suo saluto alla collettività d’America e per far sentire, anche con la propria presenza fisica, la presenza dell’Italia ai nostri compatrioti.

Si parla spesso di numeri e presenze parlamentari, citando classifiche di siti come Openpolis e Openparlamento. Che però non potranno misurare mai davvero l’attaccamento all’elettorato da parte di un parlamentare.









Noi, da sempre, preferiamo vedere i nostri eletti al fianco delle comunità, nei Paesi di residenza dove vivono e lavorano quegli italiani che con il loro voto li hanno mandati in Parlamento. Ovvio, ci vuole comunque il giusto equilibrio. La presenza a Roma è certamente importante, ma non va trascurata la politica di base, quella che si fa in mezzo alla gente, che appassiona, che ti scalda il cuore. La politica di palazzo è un’altra cosa, più fredda e meccanica, sebbene non meno impegnativa.