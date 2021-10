RAI ITALIA | A “L’Italia con Voi” De Vita (Farnesina) spiega come votare per i Comites

Il Consigliere Giovanni Maria De Vita del Ministero degli Affari Esteri spiega le modalità per votare e richiedere il plico elettorale

Nuovo appuntamento domani su Rai Italia con “L’Italia con voi”, conduce Maria Cuffaro, con Stefano Palatresi al pianoforte. L’impegno per salvaguardare il pianeta passa anche attraverso il rispetto della biodiversità. Ne parliamo con Marco Galavèrni, direttore del programma WWF-Italia e primo ospite di Maria Cuffaro. Subito dopo lo spazio “Sportello Italia” con Eleonora Medda che ricorda i criteri per richiedere una pensione italiana per chi risiede all’estero nel 2021.

Le elezioni dei Comites si avvicinano. Il Consigliere Giovanni Maria De Vita del Ministero degli Affari Esteri spiega le modalità per votare e richiedere il plico elettorale. Quindi Fabiana Giacomotti, nella sua rubrica, ci parla di solidarietà e collaborazione nel mondo della moda. Infine, un salto nella musica degli anni Novanta con il maestro Stefano Palatresi e il professor Gian Piero Piretto, storico della letteratura russa, che ricorda la passione dell’ex Unione Sovietica per la musica italiana.

Per Storie dal mondo: prima, in Germania, incontriamo Giusi Valentini, che a Berlino ha deciso di cambiare vita. Poi, a Montreal, conosciamo Alessandro Giardino, un professore napoletano che fa il pendolare tra Stati Uniti e Canada. Infine, a Mildura, una piccola cittadina dell’entroterra australiano, nello stato del Victoria, troviamo Domenico De Clario, scrittore, pittore e musicista originario di Trieste.

