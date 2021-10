FOTO | Italiani all’estero, Francesca Alderisi (FI) a New York per le celebrazioni del Columbus Day

Anche quest’anno la Senatrice Francesca Alderisi (FI) ha preso parte a New York alle celebrazioni del Columbus Day che, come da tradizione, si sono aperte con la cena di Gala organizzata sabato scorso dalla Columbus Citizens Foundation.

“È stato importante ritrovarci finalmente di persona, nel pieno rispetto delle misure sanitarie, a questo significativo appuntamento a cui partecipo sempre con piacere dalla notte dei tempi. Un serata dal grande valore anche per il suo scopo benefico di raccogliere fondi per supportare studenti meritevoli a realizzare i propri sogni, grazie alla Gala Silent Auction che ha inaugurato l’evento”, ha commentato la Parlamentare eletta in Nord e Centro America.

La Sen. Alderisi si è detta “felice di essere stata al tavolo della Presidente della Columbus Citizens Foundation, Marian Pardo, e di aver potuto incontrare di nuovo, in una cornice così speciale, i nostri rappresentanti istituzionali negli Stati Uniti, in primis il Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele, gli Ufficiali dell’ufficio dell’addetto per la difesa, il Presidente dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, il personale diplomatico della sede di New York e i tanti esponenti della comunità italoamericana con i quali in questi anni ho avuto modo di stringere rapporti di amicizia”.

L’apice della visita oltreoceano della Senatrice è stata la partecipazione alla 77esima Columbus Day Parade, quest’anno guidata dal Grand Marshal Michael Pascucci.