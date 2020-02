DIETA MEDITERRANEA | In 10 anni raddoppiato il consumo mondiale di pasta

Un alimento gustoso, sano, accessibile a tutti e in grado di aggiungere a qualunque piatto il sapore e i benefici della dieta mediterranea

La dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, e’ sempre piu’ tendenza globale. Us News & World Report, sito americano, la conferma come migliore al mondo. Basta andare a leggere i dati che riguardano l’andamento dei consumi di pasta a livello globale.

Ebbene, in 10 anni il consumo mondiale di spaghetti e altri tipi di pasta e’ passato da quasi 9 a circa 15 milioni di tonnellate annue. Numeri pazzeschi per quello che per noi italiani è senza dubbio l’alimento principale.

La pasta all’estero è la traduzione piu’ immediata del concetto di mangiare mediterraneo: un alimento gustoso, sano, accessibile a tutti e in grado di aggiungere a qualunque piatto il sapore e i benefici della dieta mediterranea.