“Ho letto un report sui giovani che lasciano l’Italia. Sono rimasto sconvolto, perché è una ulteriore dimostrazione di quello che diciamo da tempo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news.

“Se non creiamo le condizioni per far rimanere i ragazzi, soprattutto se laureati, in Italia stiamo costruendo il declino del nostro Paese.

A cominciare da una proposta seria sul salario di ingresso, il primo stipendio per i laureati. Il vero pericolo per il futuro del Paese non è l’immigrazione, ma l’emigrazione. Dite che esagero?”.