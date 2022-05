DAL 20 AL 22 MAGGIO | Festa dell’amatriciana a Roma

Non mancano da degustare le proposte per gli amanti del finger food, come i supplì all’amatriciana, o la frittatina di pasta con bucatini all’amatriciana

Festa dell’amatriciana a Roma. Un gustoso happening che avrà luogo dal 20 al 22 maggio, in piazzale 12 ottobre 1492, presso gli spazi di Eataly. Un long week end, un appuntamento dedicato ai palati raffinati, a chi ama i piatti classici della cucina romana. L’amatriciana è un condimento per la pasta tipico della tradizione gastronomica di Amatrice, cittadina in provincia di Rieti, nel Lazio.

Dal 6 marzo 2020 è riconosciuta ufficialmente come Specialità tradizionale garantita dall’Unione Europea. I suoi ingredienti principali sono: pomodoro lungo, guanciale, pecorino, peperoncino/pepe nero, olio extra vergine di oliva, vino bianco secco. La manifestazione offre una carrellata di proposte classiche oppure speciali, per degustare un piatto veramente tradizionale.

Un evento esclusivo, in cui è protagonista l’amatriciana, uno dei condimenti per la pasta più amati dalla cucina romana. Fra le varie proposte succulente da assaporare, troviamo: tortelli all’amatriciana con burrata, sedano e menta; spaghettoni all’amatriciana; polpettine di manzo all’amatriciana; bucatini all’amatriciana, paccheri acqua e farina all’amatriciana.

Non mancano da degustare le proposte per gli amanti del finger food, come i supplì all’amatriciana, o la frittatina di pasta con bucatini all’amatriciana. E naturalmente il pezzo forte: il maritozzo salato con ricotta di bufala, sugo all’amatriciana e pecorino di fossa. Per accompagnare tutte queste sfiziosità, si può optare fra una ampia scelta di birre artigianali, ed anche gluten free, vini e bibite. E come ogni evento che si rispetti, non mancherà l’intrattenimento musicale. La manifestazione offrirà ai partecipanti alcuni dj set. Il 20 maggio dalle 20,30 con Brad Fongusto e Alessandro Sciarra; il 21 dalle 20,30 Marco Colozzo e Dandywolly; il 22 maggio dalle 12,30 Beat Soup e dalle 19 Mister Stereo 8.