CRISI DI GOVERNO | Sottosegretario Merlo: “Domani riunione gruppi parlamentari MAIE”

“Ho convocato per la mattinata di domani la riunione dei gruppi parlamentari del MAIE per discutere dei possibili scenari futuri e dei prossimi passaggi, alla luce delle dimissioni della delegazione di Italia Viva dal governo. Mi preme inoltre sottolineare che il lavoro che stiamo portando avanti alla Farnesina per gli italiani all’estero e per rafforzare la presenza e l’immagine dell’Italia nel mondo continua, senza distrazioni, con lo stesso impegno e la stessa determinazione di sempre”. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario agli Esteri, Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero.