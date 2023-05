Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, relax sotto il sole di Ibiza

Bebè caro bebè. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori, è nata Celine Blue. La coppia vip, lei è stata una delle più giovani troniste di Uomini & Donne, ex gieffina ed influencer, lui imprenditore ed influencer, ha dato la notizia della nascita della loro primogenita postando una foto sui social. Mamma e papà guardano la loro piccola con occhi pieni di ammirazione e di amore. Un amore sbocciato all’interno della casa più spiata del mondo, il Gf Vip e sempre cresciuto di intensità.

Sotto il sole di Ibiza. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono concessi qualche giorno di relax in attesa delle fatidiche nozze. Baci, cenette romantiche, bagni di mare e cocktail per continuare a suggellare la loro intesa.

Vacanza in Egitto per Elisabetta Gregoraci. La ex moglie di Flavio Briatore, madre affettuosa di Nathan Falco Briatore, si è fatta fotografare accanto al classico cammello, con tanto di bikini mozzafiato. Sembra che il suo feeling con Giulio Fratini, di professione imprenditore toscano, continui ad andare alla grande. Fratini ha già alle spalle storia d’amore con Roberta Morise e Raffaella Fico.

Matrimonio in Kenya per la figlia di Loredana Lecciso. Brigitta Cazzato, nata dal primo sposalizio di Loredana, ha detto sì. Lo sposo si chiama Jan, di professione fa l’imprenditore e le sue origini sono per metà iraniane e per metà tedesche.

Ex veline e sfide sportive. Elisabetta Canalis si sfida con Georgian Cimpeanu. In un parco di Los Angeles, la ex velina con leggins rossi, ha dato il via ad una simpatica gara di kick boxing insieme all’atleta. Ely e Georgian si divertono fra sfide e allenamenti. Elisabetta si è separata dal marito Brian Perri, sposato nel 2014. Nel 2015 è nata la loro primogenita Skyler Eva.

Bruno Bufalino Experience. L’artista esporrà le sue opere il 27 e 28 maggio a Roma, presso la Home Gallery, in via della Caffarelletta, 35/a, nell’ambito della kermesse Il simposio degli elementi. All’inaugurazione sono attesi Rocco Papaleo e Alberto Matano.