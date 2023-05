Comunali, centrodestra avanti

Centrodestra avanti nel primo turno delle elezioni comunali svoltesi nel fine settimana. La fotografia la scatta Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia: “Netta vittoria del centrodestra al primo turno delle amministrative: sulla base dei risultati giunti finora, quattro sindaci vanno al centrodestra e due al centrosinistra, in attesa della fine dello spoglio a Pisa, dove il centrodestra potrebbe avere la possibilità di vincere senza ballottaggio”.

“Il centrosinistra al primo turno – spiega Donzelli – non strappa alcun comune capoluogo al centrodestra, cosa che invece avviene a parti invertite: a Latina vince e lo fa con Matilde Celentano, che sarà la prima sindaco donna della città. A Terni la sinistra esce dal ballottaggio e anche nei comuni non capoluogo si profila un’importante crescita del centrodestra, con Fratelli d’Italia partito che conferma la crescita esponenziale rispetto alle scorse amministrative già emersa con le ultime elezioni politiche”.

“Grande soddisfazione” è stata espressa dal segretario confederale Matteo Salvini “per la netta crescita della Lega, sia in termini di voti che di sindaci e consiglieri eletti”. Il leader del partito ha seguito i risultati dal quartier generale di via Bellerio a Milano.

IL PAESE DI MARIA ELENA BOSCHI, LATERINA PERGINE, SVOLTA A DESTRA

Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), paese dell’ex ministro e deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, svolta a destra e sceglie come nuovo sindaco Jacopo Tassini. Consigliere uscente del gruppo di opposizione “Futuro Comune”, Tassini ha vinto con il progetto civico “Rinascita”, sostenuto anche dal centrodestra, che ha ottenuto il 57,89% dei consensi (1.666 voti). Lo sfidante era Michele Gragnoli, alla guida della lista “Insieme per Laterina Pergine”, espressione del Partito Democratico e di altre forze del centrosinistra. La sindaca uscente di centrosinistra, Simona Neri, non si era ripresentata.

SGARBI E’ IL NUOVO SINDACO DI ARPINO (FR)

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è il nuovo sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone. A confermarlo è la lista Rinascimento per Arpino, che su Facebook scrive: “Vittorio Sgarbi è ufficialmente il nuovo sindaco della città di Arpino”. Battuti gli avversari Andrea Chietini e Gianluca Quadrini. “Arpino ha certificato il suo fallimento scegliendo un sindaco non del posto, ma venuto da lontano, che della nostra città non conosce neanche i nomi delle vie”, ha detto lo sfidante Quadrini.

Affluenza al 59%

L’affluenza alle amministrative di quest’anno, come rileva il sito specializzato YouTrend, tiene meglio nei comuni in cui i sindaci uscenti sono civici. Il calo, invece, è lievemente più marcato al Nord rispetto al Centro e al Sud. Nel settentrione il calo è stato di circa il 3,2%, mentre al Centro del 2,4% e nel meridione dell’1,7%. Andando indietro nel tempo, nel 2017 (1.004 i comuni al voto) l’affluenza era stata del 60,07%. Nel 2020 (764 comuni) l’affluenza era stata del 65,62%; nel 2019 (3.685 comuni) del 67,68%. Nella tornata del 2016 aveva votato il 61,52% degli aventi diritto.