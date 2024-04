Per bocca del ministro della Salute Orazio Schillaci, il governo ha smentito il focoso presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Quest’ultimo ha detto che il Governo ha tolto fondi alla Campania e che ora gli ospedali campani chiudono. Inoltre, ha fatto affiggere – con i soldi dei cittadini – manifesti contro l’esecutivo Meloni.

Schillaci lo ha smentito, dicendo che il Governo ha già dato un miliardo di euro alla Campania.

Insomma, siamo alle solite. Invece di dare colpe a Tizio e a Caio, De Luca dovrebbe dimostrare di essere capace di amministrare la sua regione. Da quello che si è visto, ha speso i soldi in sagre e feste. Quotidiani come “Libero” hanno riportato tutto. Dunque, di cosa si lamenta?

De Luca sta facendo una vera e propria campagna elettorale. Infatti, l’anno prossimo si voterà per il rinnovo della carica di presidente, della Giunta e del Consiglio regionale della Campania. Forse, De Luca ricorre a questi toni perché teme di perdere?

Spesso e volentieri, si ricorre all’insulto perché non si è convinti di essere nel giusto o perché non si è certi di vincere. Ultimamente, De Luca ha fatto ricorso all’insulto in più di un’occasione. Ha insultato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (chiamandola “stracciarola”) e altri esponenti del Governo e del centrodestra.

De Luca ha tutto il diritto di fare la sua campagna elettorale. Però non a spese dei cittadini e ricorrendo agli insulti.