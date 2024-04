Paolo Trichilo, ambasciatore d’Italia a Zagabria, nell’ambito della sua prima visita ufficiale a Fiume e Abbazia, ha detto: “Non conta la consistenza numerica di questa Comunità, bensì la qualità del lavoro svolto, l’attaccamento alle radici, alla cultura e lingua italiana. Da questo punto di vista, sono molto soddisfatto dell’operato della Comunità nazionale italiana che vive in Croazia, di cui l’Italia va giustamente orgogliosa”.

La sua visita ufficiale lo ha portato ad incontrare i massimi esponenti dell’Unione Italiana e delle istituzioni dei connazionali presenti nel capoluogo della Regione.

L’ambasciatore, accompagnato dal viceconsole del Consolato generale d’Italia a Fiume, Patrizia Ruggiero, ha fatto visita alla Cni, la Casa giornalistico-editoriale Edit, ricevuto dalla direttrice Christiana Babic, che ha illustrato le attività per i media italiani e per la stampa di manuali utilizzati nelle scuole della nostra etnia presenti in Istria e Fiume.

Non poteva mancare la visita nella sede del Consolato generale d’Italia a Fiume, cui è seguita la tappa nella sede dell’Unione Italiana a Fiume.