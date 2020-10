Italiani all’estero, Vignali (Farnesina): “La collettività italiana in Svizzera è tra le più importanti”

“E uno dei compiti di questa collettività è di creare una rete per la nuova mobilità di tanti giovani che vengono qui per trovare prospettive di lavoro"

Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all’estero alla Farnesina, in un’intervista a Radio OneFive durante la sua visita in Svizzera della scorsa settimana, ha detto: “La collettività italiana residente in Svizzera è una delle collettività storiche più importanti, 650mila connazionali vivono in questo Paese, sono ben integrati con storie di successo importanti che vanno valorizzate. E uno dei compiti di questa collettività è di creare una rete per la nuova mobilità di tanti giovani che vengono qui per trovare prospettive di lavoro”.

Vignali insieme all’ambasciatore d’Italia Silvio Mignano, ha fatto visita alla Cancelleria consolare dell’ambasciata d’Italia a Berna e al Consolato d’Italia a Basilea, accompagnato dal console Pietro Maria Paolucci.

“Questa è la prima missione all’estero dopo la chiusura del lockdown, e ringrazio la rete diplomatica-consolare per aver efficacemente ripreso i servizi consolari”. I giovani italiani che si spostano in Svizzera “vanno accompagnati in questa ricerca di lavoro. Questo è il ruolo che può avere la collettività: accompagnare i processi di integrazione in Svizzera, costruire una rete che possa aiutare i giovani italiani a trovare le opportunità più adatte, anche se in questo momento non è semplice, fornendo accompagnamento e protezione”.