“Una visita storica, e non soltanto perché la comunità italiana attendeva da un quarto di secolo un Presidente della Repubblica in Brasile”, è quanto affermato da Fabio Porta, Presidente del gruppo di amicizia parlamentare Italia-Brasile, nel giorno dell’arrivo di Sergio Mattarella a San Paolo.

“Il Presidente della Repubblica italiana ha voluto dedicare al Brasile un’intera settimana e visitare ben sei capitali del Paese sudamericano per rendere omaggio ai 150 anni di emigrazione italiana e per rilanciare in grande stile le relazioni bilaterali tra i due Paesi.”

“L’incontro a Brasilia con il Presidente Lula – aggiunge il deputato del PD eletto in Sudamerica – è stato caratterizzato dalla comune volontà di confermare i forti vincoli di cooperazione e amicizia tra i due Paesi ma soprattutto dall’impegno a rafforzare a tutti i livelli la collaborazione strategica attraverso il rinnovo di accordi e l’avvio di nuove partnership.”

“La visita a Porto Alegre è stata significativa ed emozionante, per la visita ai campi di accoglienza delle popolazioni sfollate e la conferma di una solidarietà concreta dell’Italia allo Stato del Rio Grande del Sud; la visita ai rappresentanti della collettività ha voluto ribadire la vicinanza dell’Italia ad una delle collettività più grandi e antiche del Paese.”

“A San Paolo la visita al Museo dell’Immigrazione e l’incontro al Circolo italiano con la grande comunità italiana segneranno un punto altissimo di questa visita – continua l’On. Porta – e quindi delle commemorazioni per i centocinquanta anni di immigrazione italiana in Brasile; una presenza che continua a dare frutti preziosi, come dimostra il progetto “Arsenal della Speranza” che negli stessi locali dove un secolo fa venivano accolti i nostri emigranti offre oggi un tetto a migliaia di senza fissa dimora”.