BRASILE | Italiani all’estero, Merlo (MAIE) in missione a San Paolo incontra la comunità italiana [FOTO]

“Lavoriamo per gli italiani all’estero, ovunque siano nel mondo”, sottolinea il Sen. Merlo, “per questo come MAIE continuiamo e continueremo ad essere vicini al territorio, per ascoltare le richieste dei nostri fratelli italiani e dare voce alle loro necessità”.

Sempre venerdì Ricardo Merlo ha presieduto l’incontro MAIE a cui hanno partecipato diversi coordinatori del Brasile, a cominciare dal coordinatore nazionale Luis Molossi. E poi Luciana Laspro (Coordinatrice di San Paolo), Walter Petruzziello (Coordinatore Curitiba), Daniel Tadone (coordinatore Nordest Brasile), oltre a Jobson Freitas in rappresentanza di Thiago Roldi, coordinatore MAIE Spirito Santo. Presente anche Stephania Putón, non organica al MAIE, consigliere del Comites Porto Alegre. In quell’occasione è stata analizzata la situazione del Movimento in Brasile – che è presente in tutte le regioni del Paese, continua a crescere e conquista sempre più spazio nei Comites – e si è cominciato a programmare il futuro del Movimento.