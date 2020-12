BRASILE | Corsi di lingua italiana nelle scuole di Rio, Sottosegretario Merlo: “Obiettivo raggiunto”

Parla il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE: “Perseguivamo l’obiettivo da diverso tempo e per questo abbiamo lavorato, come governo, in forte sinergia con le nostre rappresentanze diplomatico-consolari in terra brasiliana. Complimenti per il lavoro svolto da Consolato Generale e Ambasciata d’Italia, quella che arriva oggi dal Brasile è un’ottima notizia”