5 consigli per migliorare le tue giocate nei casinò online

Molti si chiedono come fare per vincere ai casinò online o perlomeno come fare per migliorare il proprio gioco e vincere di più. Ecco alcuni preziosi consigli

Il mondo del gioco online è in costante movimento e sviluppo, rendendo difficile orientarsi, specialmente quando sei principiante. Molti si chiedono come fare per vincere ai casinò online o perlomeno come fare per migliorare il proprio gioco e vincere di più.

Devi sapere che giocare nei casinò non è esattamente come si vede alla televisione o al cinema. Nonostante giocare ai casinò si basi su una percentuale significativa di fortuna, vi è comunque il modo di migliorare e di notare un progresso nelle tue giocate grazie a dei piccoli consigli che ti mostreremo in questo articolo.

1. Scegli bene il casinò

Prima cosa da fare quando vuoi giocare in un casinò online è scegliere bene il sito sul quale intendi giocare. Deve essere autorizzato dalla legge del paese in cui ti trovi. Questa autorizzazione si traduce con il rilascio di una licenza. In Italia la legge obbliga i siti di casinò online ad esporre il logo della licenza – emessa dall’ADM (l’ex AAMS) – sulla loro home page in modo che sia facilmente visibile dai giocatori.

Un casinò online provvisto di licenza è uno spazio di gioco sicuro e onesto dove puoi giocare tranquillamente senza essere vittima di imbrogli e truffe.

Ma in alcuni paesi come gli Stati Uniti, la Russia, l’Australia e la Cina il gioco online è vietato. In altri paesi, le leggi cambiano spesso o non valgono sull’intero territorio del paese, com’è il caso della Germania, in cui il gioco è permesso soltanto nello stato di Schelswig-Holstein. Occorre quindi controllare periodicamente per sapere se puoi giocare o meno.

2. Leggi le recensioni dei giocatori

Sapere se il casinò ha una reputazione di spazio onesto o meno ti aiuterà sicuramente a migliorare i tuoi risultati di gioco. Per questo motivo è utile leggere le recensioni dei giocatori e scegliere i casinò con le migliori recensioni, specialmente se non hai ancora una certa esperienza e dimestichezza del mondo del gioco online.

3. Informati sui giochi prima di buttarti

Un altro modo di migliorare notevolmente il tuo gioco è di imparare bene le regole del gioco che ti interessa prima di iniziare a piazzare delle puntate con soldi veri. Prendiamo come esempio la roulette online. A prima vista questo gioco sembra facilissimo ( e in effetti lo è), ma se impari bene le regole e le strategie della roulette, lo capirai meglio e potrai approfittare pienamente di tutte le possibilità offerte in questo gioco! Per questo hai a disposizione una moltitudine di siti che ti offrono delle guide specifiche, come la famosa guida alla roulette online roulette-on-line.it che propone consigli e spiegazioni sulla roulette.

4. Attenzione alle modalità di deposito e ritiro

Scegliere un buon casinò e imparare le regole di un gioco per migliorare è, come abbiamo appena detto, un’ottima idea. Ma a cosa serve se non puoi ritirare le tue vincite? Per questo ti consigliamo di valutare le modalità di deposito e di ritiro del casinò in cui intendi giocare. Perché se in un casinò di terra ti puoi mettere subito in tasca quello che hai guadagnato sul tavolo di gioco, in un casinò online è molto diverso.

Per prima cosa devi sapere che i casinò online non accettano i depositi se non vengono fatti con una carta di credito, di debito, con un bonifico bancario o un eWallet. E se per il deposito i soldi vanno subito nel tuo account sul sito del casinò, non è il caso dei ritiri. Questi ultimi possono richiedere alcuni giorni prima che ti siano accreditati. Controlla bene i tempi di prelievo e, se necessario, chiedi informazioni a servizio clienti del sito di gioco su cui intendi giocare.

5. Attento ai bonus

I bonus sono una caratteristica esclusiva dei casinò online, e sono un tipico prodotto della rivoluzione digitale nel mondo dei casinò. Sono stati introdotti per attirare più giocatori e permettere lo sviluppo della comunità online. Esistono molti tipi di bonus di casinò, possiamo citare come esempio il bonus di benvenuto che viene offerto come omaggio ai giocatori appena iscritti su un sito, il bonus spin che offre dei giri in più gratis su alcuni giochi e via dicendo.

Devi però tenere a mente che tutti i casinò non rendono le vincite immediatamente disponibili al prelievo quando giochi con i loro bonus, obbligandoti a scommettere più volte l’ammontare del bonus prima di poter ritirare i soldi. Leggi bene i termini e condizioni di ogni bonus prima di richiederlo e non farti abbagliare dalla cifra che viene offerta in omaggio. Potresti non arrivare mai a prelevarla!

Con questi consigli sei pronto a tornare sui casinò online e migliorare più che mai il tuo gioco e i tuoi risultati. Buona divertimento!