FOTO | Blu Doll, outfit su misura per la festa azzurra del Napoli

In occasione della festa finale del 4/06/2023 per lo scudetto del Napoli, Blu Doll torna a far parlare di sè, ma questa volta con un cambio di programma: l’Influencer azzurra non sfila in body painting per il centro di Napoli ma irrompe le barricate della festa di Bacoli, tra la folla e il maxi schermo di Miliscola fra il Lido Turistico Beach Park e il noto locale Oblió, lasciando tutti gli spettatori a bocca aperta per il suo outfit da capogiro.

Gleidy Ottavis, infatti, ha ricevuto due costumi fatti su misura per omaggiare la squadra azzurra da Daniela Grillo beachwear, nota stilista di Chiaia.

Con tanto di bandiera e di perizoma mozzafiato, l’influencer azzurra sfila nell’area protetta dalla security attirando migliaia di sguardi e video fatti con il cellulare.

“Ho voluto omaggiare anche Bacoli in quanto mia città e ringrazio il sindaco Josi della Ragione per questa splendida iniziativa su Bacoli, che ha portato turismo e festeggiamenti di grandi dimensioni, insomma una piccola Napoli” ha dichiarato Gleidy ad un uomo della sicurezza.