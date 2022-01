Avventure stellari per le nostre celebrities, pillole di gossip

Avventure stellari per le nostre celebrities. L’inverno si scalda fra falsi bondage, outfit super sexy e ritorni in tv di attori evergreen. Non è bondage, è yoga acrobatico. Le foto social di Alessia Marcuzzi suscitano il plauso e la fantasia dei numerosi fans. Ma non si tratta della pratica in cui si immobilizza un partner consenziente, oppure se ne limita temporaneamente la capacità sensoriale per mezzo di corse, corsetti, bavagli o catene. E’ più semplicemente yoga. I fans sono avvisati.

Nozze hot. Kendall Jenner, sorellina della più famosa Kim Kardashian, si è presentata al matrimonio di una delle sue amiche del cuore con un vestito nero tagliato ad arte per scoprire/coprire i punti strategici. Una mise ad effetto shock. Still single or nothing? Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono fidanzati. La coppia si è mostrata al pubblico partecipando alle sfilate modaiole di Milano. Un red carpet da futuri sposi che ha catturato l’attenzione di tutti. Fashion. Col pancione in passerella. E’ Georgina Rodriguez che ha sfilato in pedana in stato interessante. Il defilè ha riscosso successo ed anche l’ammirazione di Ronaldo.

Happy birthday hot. Giulia De Lellis si trova a casa positiva al covid. La nota influencer, ex di Andrea Damante, ha festeggiato il compleanno regalando ai fans alcuni scatti senza veli, con le mani a coprire i punti strategici. Bellissima e sorridente, improvvisa una danza. Scatti osè per Rihanna che ha postato sui social alcune foto che la riprendono con una sensualissima lingerie rossa e trasparente. Sarà un omaggio per il prossimo San Valentino? Feeling o impegni di lavoro? Rotocalchi e siti di gossip hanno immortalato Francesca Chillemi con Can Yaman, in atteggiamento complice. Sarà l’inizio di un love affair, o semplicemente hanno un progetto di lavoro insieme? Ritorno in tv per Gianfranco De Angelis. Attore, cantante e gran rubacuori, l’anchorman ritorna in televisione nel ruolo di conduttore. Tutte le domeniche alle ore 20 su Alma tv, De Angelis, insieme all’inviato speciale Luca Ciarpella e al gatto Ralph, sono protagonisti del programma Tutti in sella. Un documentario sul turismo equestre, sull’amore per i cavalli ed i gatti. Dedicato a chi vuole riscoprire la bellezza delle nostre regioni, a chi ama la natura e il mangiare bene.